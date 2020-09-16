У свіжому випуску "Є питання" за 16 вересня – уповноважений спеціальний представник РФ у ТКГ Борис Гризлов назвав ОРДЛО "їхньою окремою територією". Глава української делегації Леонід Кравчук вимагав у нього вибачень за це. Водночас представник ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш заявив про "повну блокаду перемовин з росіянами".

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак зазначив, що всі повноваження, які були у президента щодо НАБУ, були визнані неконституційними. Він пояснив, у чому найголовніша проблема. Дивіться повний випуск "Є питання" за 16 вересня 2020: відео