Кравчук розповів про своє давнє захоплення: відео

20 липня у всьому світі відзначають День шахів. Ця гра сприяє розвитку логічного мислення та пам'яті, навчає тактиці і стратегії. А ще її називають грою інтелектуалів.

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук розповів 24 каналу про своє давнє захоплення – він грає у шахи вже понад півстоліття. Гра змолоду навчила його прораховувати кроки наперед і передбачати можливі наслідки.

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"Вже коли став президентом, то один у кабінеті читаєш, аналізуєш, але треба якось відпочити. Я грав з комп'ютером! Ви знаєте, з ним дуже важко грати", – розповів перший президент незалежної України Леонід Кравчук.



Леонід Кравчук

Він пригадав, що імениті суперники були до нього поблажливими. Наприклад, чемпіон світу Анатолій Карпов. В інтелектуальному поєдинку з ним колись здобув нічию.

Нині Кравчук майже не сідає за шахівницю. Але за здобутками українських шахістів стежить. За його словами, майбутнє за молоддю.

Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Кравчуком:

До прикладу, 11-річна Марія Манько вже є чемпіонкою України з шахів у своїй віковій категорії. Нині спортсменка готується до участі в дитячому чемпіонаті Європи з класичних шахів у Словаччині. Потім поїде до Китаю на Чемпіонат світу.



Марія Манько

"Щоб стати професіоналом треба не менше 5-6 годин займатися в день, я так і роблю. Не важливо, як ти зіграв, головне – чи задоволений ти своєю партією сам", – сказала чемпіонка України з шахів Марія Манько.

Дивіться повне інтерв'ю з Марією Манько: