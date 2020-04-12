Країни ОПЕК+ домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти

12 квітня відбулося екстрене засідання країн ОПЕК+. Відбулося воно у режимі відеоконференції. Під час заходу країни-експортери нафти провинні були поставити крапку в питанні суперечки з Мексикою щодо видобутку нафти.

У підсумку країни ОПЕК+ досягли компроміс з Мексикою та домовилися про зниження видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів за добу, передає інформаційна агенція РИА Новости.

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Зауважимо, фахівці очікували, що скорочення складе десять мільйонів барелів. В угоді мають брати участь 23 країни.

Інформацію про підписання угоди вже підтвердили міністри енергетики Мексики, Казахстану та Кувейту. Скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів має відбутися в травні – червні 2020 року.

Зауважимо, що такий об'єм є найбільшим у історії. Підписання домовленостей було необхідним для підтримки цін на нафту,

Що передувало цим подіям

На початку березня країни ОПЕК+ не змогли домовитися ні про продовження угоди, ні про зміну параметрів видобутку нафти. Причина – Росія не хотіла погоджуватися на додаткове скорочення видобутку, а Саудівська Аравія наполягала на цьому, тому що пандемія коронавірусу привела до падіння попиту на нафту.

Коли ж стало відомим, що з 1 квітня з усіх учасників альянсу будуть знято зобов'язання, Саудівська Аравія оголосила про збільшення видобутку та зниження цін на нафту. І це відразу ж обвалило котирування.

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Далі сторони почали переговори щодо укладення нової угоди. Остання зустріч країн ОПЕК+ (також у режимі відеоконференції) пройшла 9 квітня. Завешилася вона завершилася принциповими домовленостями про скорочення видобутку на 10 мільйонів барелів за добу.

Щоправда, укласти угоду завадила позиція Мексики, яка погоджувалася скорочувати тільки на 100 тисяч барелів. Натомість їй пропонували скоротити на 400 тисяч барелів за добу. Не вдалося дійти компромісу з Мексикою і на енергетичній зустріч країн G20, що пройшла 10 квітня.

Зверніть увагу! У березні вартість бареля нафти Brent впала на 55%, а за перший квартал 2020 року – на 66%. Травневий контракт Brent торгували 31 березня на рівні 22,6 долара за барель, а червневий – за 26,1 долара за барель.

Що таке ОПЕК+? Це міжнародна міжурядова організація. Її створили країни, які видобувають і експортують нафту. Мета союзу – контроль квот видобутку на нафту. В ОПЕК+ входять 13 країн ОПЕК (Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея), а також Росія, Казахстан і Азербайджан. Ключові виробники – Саудівська Аравія та Росія.