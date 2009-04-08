Кредит на дороги

Світовий банк позичить Україні 400 мільйонів доларів на будівництво доріг.

Кредит нададуть на 30 років з 5-річним пільговим періодом у рамках проекту "Покращення автомобільних доріг і безпека руху" - таке рішення напередодні прийняла рада директорів банку - повідомляє “Інтерфакс”.Проект буде втілювати у життя "Укравтодор". Раніше керівництво компанії повідомляло, що 300 мільйонів з кредиту направлять на реконструкцію ділянки дороки "Київ-Харків-Довжанський" - від Борисполя до міста Лубни, що на Полтавщині. А ще 100 мільйонів піде на покращення доріг державного значення на аварійних ділянках.Світовий банк прогнозує, що проект допоможе інтегрувати Україну у транспортну сітку Євросоюзу та підвищити транзитний потенціал нашої держави. А також дозволить підвищити безпеку на українських дорогах, на яких минулоріч загинуло понад 7 тисяч людей.