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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Кредит у розвиток

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      30 млрд. дол. у борг.

      China National Petroleum Corporation (CNPC) оголосила про успішне залучення кредиту на зазначену суму від China Development Bank. Термін позики - 5 років, інших деталей угоди і щонайцікавіше - відсотків - сторони не розкривають.Відомо лише на що корпорація China National Petroleum витратить залучені кошти. Компанія хоче пришвидшити реалізацію своїх проектів на території Африки та Південної Америки, а також розгорнути діяльність в інших країнах, що розвиваються. Міжнародна експансія державної нафтової компанії в майбутньому має забезпечити енергетичну безпеку Піднебесної.Нагадаємо, CNPC та Банк Розвитку Китаю вже давно є партнерами. Установа вже виділила енергетикам низку кредитів на фінансування проектів. Серед них - будівництво газопроводу в Центральній Азії, купівля компанії PetroKazakhstan та позика російським "Транснефть" та "Роснефть" під гарантії постачань "чорного золота" для China National Petroleum протягом 20 років.
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      Новини за 11 вересня 2009
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