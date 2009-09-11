Кредит у розвиток

30 млрд. дол. у борг.

China National Petroleum Corporation (CNPC) оголосила про успішне залучення кредиту на зазначену суму від China Development Bank. Термін позики - 5 років, інших деталей угоди і щонайцікавіше - відсотків - сторони не розкривають.Відомо лише на що корпорація China National Petroleum витратить залучені кошти. Компанія хоче пришвидшити реалізацію своїх проектів на території Африки та Південної Америки, а також розгорнути діяльність в інших країнах, що розвиваються. Міжнародна експансія державної нафтової компанії в майбутньому має забезпечити енергетичну безпеку Піднебесної.Нагадаємо, CNPC та Банк Розвитку Китаю вже давно є партнерами. Установа вже виділила енергетикам низку кредитів на фінансування проектів. Серед них - будівництво газопроводу в Центральній Азії, купівля компанії PetroKazakhstan та позика російським "Транснефть" та "Роснефть" під гарантії постачань "чорного золота" для China National Petroleum протягом 20 років.