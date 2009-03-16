Кредит від МВФ

Сербії потрібні додаткові 2 млрд. євро.

Уряд балканської країни розпочав переговори з Міжнародним Валютним Фондом про отримання додаткового антикризового кредиту. Своє рішення Міжнародна організація може оголосити вже 26 березня. Не виключено, що МВФ поставить владі умову скоротити державні видатки.2 млрд. євро потрібні Сербії для того, щоб покрити дефіцит державного бюджету, а також підтримати курс національної валюти - сербського динара. Нагадаємо, у січні МВФ вже погодився надати Сербії 520 млн. євро. Ці кошти країна отримала на реалізацію урядової програми зі стабілізації економіки. В сербському уряді підрахували - якщо вдасться залучити додаткові гроші, цьогоріч країна зможе уникнути рецесії і її ВВП зросте на 0,5%.