19:34
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кредит від МВФ

17:44, 16 березня 2009 284

Сербії потрібні додаткові 2 млрд. євро.

Уряд балканської країни розпочав переговори з Міжнародним Валютним Фондом про отримання додаткового антикризового кредиту. Своє рішення Міжнародна організація може оголосити вже 26 березня. Не виключено, що МВФ поставить владі умову скоротити державні видатки.2 млрд. євро потрібні Сербії для того, щоб покрити дефіцит державного бюджету, а також підтримати курс національної валюти - сербського динара. Нагадаємо, у січні МВФ вже погодився надати Сербії 520 млн. євро. Ці кошти країна отримала на реалізацію урядової програми зі стабілізації економіки. В сербському уряді підрахували - якщо вдасться залучити додаткові гроші, цьогоріч країна зможе уникнути рецесії і її ВВП зросте на 0,5%.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яким буде курс долара в Україні цього тижня
сьогодні, 19:06 Яким буде курс долара в Україні цього тижня
563
Збиття
сьогодні, 18:23 Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
19190
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук