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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кредитні історії

14:24, 5 березня 2009 277

За діяльністю Бюро кредитних історій відтепер наглядатиме Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Відповідні зміни до законодавства були днями ухвалені Верховною Радою. Раніше регулювання діяльності бюро кредитних історій здійснювало Міністерство юстиції. Втім чиновники цього відомства самі лобіювали передачу контролю БКІ - Держфінпослуг, пояснюючи це тим, що Мінюст не має доступу до банківської таємниці і йому не притаманне регулювання фінансового ринку. Відтепер Держфінпослуг видаватиме ліценції на здійснення діяльності, пов’язаною зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням інформації, яка представляє собою кредитну історію клієнта комерційної фінустанови. Зауважимо, на сьогодні в Україні зареєстровано вже три бюро кредитних історій.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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