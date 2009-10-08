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      Кремль критикують

      Фінансові ринки 233

      Порція критики напередодні візиту.

      Держсекретар США Хіларі Клінтон розкритикувала Кремль за нездатність російської влади розкрити вбивства журналістів. На думку американського посадовця, такий стан справ дискредитує заклики до боротьби з корупцією. Пані Клінтон, зокрема, стурбована тим, що з 2000 року у Росії було вбито щонайменше 18 журналістів, і лише в одній справі вбивць покарали.Наступного тижня держсекретар США завітає до Москви, щоб продовжити політику перезавантаження відносин з Росією. У рамках візиту Клінтон зустрінеться з главою російського МЗС Сергієм Лавровим і, можливо, президентом Дмитром Медведєвим. Крім прав людини, посадовці планують обговорити ядерні програми Ірану та Північної Кореї, скорочення ядерних озброєнь США і Росії, проблему протиракетної оборони.
      blog_ava
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      сьогодні
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      Новини за 8 жовтня 2009
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