Кремль критикують

Порція критики напередодні візиту.

Держсекретар США Хіларі Клінтон розкритикувала Кремль за нездатність російської влади розкрити вбивства журналістів. На думку американського посадовця, такий стан справ дискредитує заклики до боротьби з корупцією. Пані Клінтон, зокрема, стурбована тим, що з 2000 року у Росії було вбито щонайменше 18 журналістів, і лише в одній справі вбивць покарали.Наступного тижня держсекретар США завітає до Москви, щоб продовжити політику перезавантаження відносин з Росією. У рамках візиту Клінтон зустрінеться з главою російського МЗС Сергієм Лавровим і, можливо, президентом Дмитром Медведєвим. Крім прав людини, посадовці планують обговорити ядерні програми Ірану та Північної Кореї, скорочення ядерних озброєнь США і Росії, проблему протиракетної оборони.