Про це розповіли очевидці ДТП. Працівники довколишніх магазинів вибігли на перехрестя, почувши звук удару.

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Свідки зазначили, що водій позашляховика "качав права" і поводив себе неадекватно.

"І він ще намагався щось довести. Він кричав. Намагався доказати, що він не винний ні в чому. Як можна бути не винним? Переходять люди на зелене світло зеброю", – сказала Юлія, що перебувала на місці події.

Водія перевіряють

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водія перевіряють на наркотики. Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.

До слова, його раніше вже притягали до відповідальності за статтею про незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь у 2020 році справа була закрита та не дійшла до суду.

Важливо! Чоловікові тепер загрожує в'язниця на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав.

У якому стані діти

Діти – хлопець і дівчина – перебувають у лікарні. Обом по 13 років.

Забої м'яких тканин тіла, черепно-мозкові травми "під питанням",

– зазначив керівник Харківського Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Що відомо про водія

У харківській поліції зазначили, що водію 34 роки. У травні 2021 року він був засуджений на 3 роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.

У міських телеграм-каналах за участі цієї ж Toyota є багато зафільмованого матеріалу. Користувачі виклали відео, на якому за 2 години до ДТП цю ж машину переслідують через порушення правил дорожнього руху. Пізніше чоловік, схожий на водія, нишпорив на вулиці між будинками і щось шукав. Ймовірно, закладку з наркотиками.

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