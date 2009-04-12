Легко живеться тим, хто ні про що не думає.

Спа-салони, модні зачіски, новий одяг - вона звикла до розкішного життя у Беверлі-Хілз. Та якось це миле і пухнасте створіння дізнається - її господарка летить в інше місто у справах, а доглядатиме за нею сусідська дівчина. Крихітна чіхуахуа навіть не здогадується, до чого це призведе.Горе-доглядальниця вирушає у Мехіко і... губить там собачку. Для істоти, що часом не могла зорієнтуватись навіть у спальні своєї власниці, ця подорож стає справжнім випробуванням. Та світ не без добрих людей - навіть далеко від дому, в чужій країні, знайдуться ті, хто може допомогти у скрутний момент та врятує від ворогів. Головна героїня фільму, переживши всі випробування, усвідомлює цінність справжньої дружби та відданості.Режисер - Рая Госнел, відомий глядачам за фільмами про шаленого пса Скубі-ду. В ролях - Пайпер Перабо, Енді Гарсія та Джордж Лопез. Бюджет стрічки - 20 мільйонів доларів. Касові ж збори у світі вже перевищують позначку у 185 мільйонів. Пригодницька комедія "Крихітка з Беверлі-Хілз" незабаром в українських кінотеатрах.