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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Крихітка з Беверлі-Хілз"

Фільм дня 13:36, 12 квітня 2009 463

Легко живеться тим, хто ні про що не думає.

Спа-салони, модні зачіски, новий одяг - вона звикла до розкішного життя у Беверлі-Хілз. Та якось це миле і пухнасте створіння дізнається - її господарка летить в інше місто у справах, а доглядатиме за нею сусідська дівчина. Крихітна чіхуахуа навіть не здогадується, до чого це призведе.Горе-доглядальниця вирушає у Мехіко і... губить там собачку. Для істоти, що часом не могла зорієнтуватись навіть у спальні своєї власниці, ця подорож стає справжнім випробуванням. Та світ не без добрих людей - навіть далеко від дому, в чужій країні, знайдуться ті, хто може допомогти у скрутний момент та врятує від ворогів. Головна героїня фільму, переживши всі випробування, усвідомлює цінність справжньої дружби та відданості.Режисер - Рая Госнел, відомий глядачам за фільмами про шаленого пса Скубі-ду. В ролях - Пайпер Перабо, Енді Гарсія та Джордж Лопез. Бюджет стрічки - 20 мільйонів доларів. Касові ж збори у світі вже перевищують позначку у 185 мільйонів. Пригодницька комедія "Крихітка з Беверлі-Хілз" незабаром в українських кінотеатрах. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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