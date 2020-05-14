Криклій виступив проти відкриття метро з 25 травня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не варто поспішати із відкриттям метрополітену у Києві. Принаймні, дата 25 травня, про яку просить Кличко – зарано.

Відкрити метро у Києві майже одночасно з наступним етапом виходу з карантину 22 травня є непослідовністю. Про це Владислав Криклій розповів в ефірі телеканалу "1+1".

Тим часом Кличко просить уряд відкрити метро в Києві з 25 травня

Криклій підкреслив, що питання відкриття метро розглядали на нещодавньому засіданні київського штабу. Тоді зійшлися на думці, що повноцінне функціонування метро для усіх жителів столиці – дуже складна процедура. Особливо важко буде слідкувати за дотриманням пасажирами дистанції.

Підземка якшо відкривається – то працює повноцінно. Звичайно, можна масочний режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати кількість людей на пероні і у вагонах доволі важко,

– сказав Криклій.

Що передувало

13 травня мер Києва Віталій Кличко попросив уряд відкрити метро у столиці. Міська влада не має повноваження запускати метро, оскільки рішення про його закриття ухвалив уряд.

Кличко вмотивував свої прохання тим, що багато людей повертаються на роботу і потребують повноцінного відновлення громадського транспорту. Водночас мер столиці пообіцяв, що слідкуватиме за дотриманням протиепідемічних умов. Окрім того, зазначив, що міська влада зверне особливу увагу на динаміку поширення коронавірусу в Києві

Нагадаємо, відкриття метро за 5-рівневим послабленням карантину перебуває на третьому етапі. Однак, тоді його планують відкрити лише для спеціальної категорії громадян, серед яких лікарі, рятувальники, комунальники і працівники стратегічних підпримств.

Для усіх інших користувачів, метро планують відкрити лише на четвертому етапі виходу з карантину.



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу