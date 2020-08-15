У 2020 році абітурієнти з Криму зможуть вступити до будь-яких навчальних закладів України за пільговими умовами. Для кримчан виділили бюджетні місця – складати ЗНО не потрібно. Пільговий набір став приводом для дискусій у представників влади.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: На Півдні Росії та в Криму стартували масштабні навчання для військових. У кримському селі Струменівка прорвало труби, за допомогою яких Росія почала запускати воду до Сімферополя. Підприємці Феодосії вимагають відставки голови міської адміністрації – Сергія Бовтуненка. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.