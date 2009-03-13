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Кримінал

20:04, 13 березня 2009 249

Викрадача дівчини, якого нещодавно невдало шукали "беркутівці" у будинку під Сімферополем, затримали.

Заручниця, яку чоловік місяць тримав у полоні, сама втекла з полону. Зловмисника заарештували через кілька годин. Викрадачем виявився колишній співмешканець матері дівчини, і нібито вимагав гроші. Дівчина каже, тримали її у приміщенні схожому на підвал закуту у ланцюги. Викрадач поводився жорстоко.Яна Ектова (заручниця): "Розв'язала ланцюги з шиї, рук, з ноги і босоніж в халатику, через поле, по грязі, через ліс і втекла. Це не людина, це маніяк, а чого він добивався, цього я сказати не можу, тому що це непередбачувана людина".Як з’ясувалося, дівчину утримували у підвалі закинутої птахофабрики. Зараз, на місці ймовірного перебування заручниці на околиці села Мирного правоохоронці проводять слідчі дії.Наталя Купріянович (мати заручниці): "Значить, він готувався, розраховував на це все. Я говорю, якщо не можете, давайте я візьму лопату, піду, розкопаю це все, доведу, що вона не бреше, що дійсно існує це приміщення".Відомо, що зловмиснику 49 років, 5,5 роки він відсидів у тюрмі за крадіжки. Під час арешту в нього вилучили мисливську зброю.Олександр Домбровський (начальник ЦГЗ ГУ МВС України в АРК): "В даний момент проводяться слідчо-оперативні заходи щодо закріплення всіх епізодів злочинної діяльності".Нагадаємо, 22 лютого, бійці Беркуту вночі штурмували будинок сім’ї Хаірових, де, за їх інформацією, перебував підозрюваний. Тоді застосували світлошумові гранати, господарю оселі пошкодило руку, яку згодом довелось ампутувати. Наразі чоловік ще перебуває в лікарні, сина Хаірових, який під час захоплення отримав струс мозку, уже виписали додому. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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