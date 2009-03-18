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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кримінал

22:03, 18 березня 2009 315

Відвертого змісту дитячі фотографії, 4 кілограми вибухівки та фальшиві долари - усе це вилучили правоохоронці у відставного військового майора з Ізяслава, що на Хмельниччині.

На сполох забили сусіди, яких здивував надмірний інтерес 55-річного чоловіка до 10-12 літніх дівчаток та його хобі - фотозйомка. Затриманий нічого непристойного у своєму захопленні не вбачає, а відверті фото,зокрема й пасербиці, називає родинними світлинами.Затриманий: "Це не порнографічні, це - фотографії дочки. А дитячі, ну то місцеві, як то говоріться - сусіди були".Знайдений арсенал у руках хорошого сапера, кажуть спеціалісти, міг запросто знести чи не половину 18 тисячного міста. А затриманий власне і був сапером у армії. Водночас чоловік твердить - усе знайшов на смітнику.Затриманий: "Біля огорожі стояв ящик і в ньому - ето самоє. Підрив машинку тоже тут найшов - під забором отут в нас внизу біля мусорки".Леонід Стецюк (начальник відділу НДЕКЦ УМВС У в Хмельницькій області): "За останні роки на території Хмельницької області такої кількості вибухової речовини не вилучалось. Засоби підриву - це підривна машинка, капсуль, детонатор, лектродетонатор, вогнепровідний шнур, підривники МУ-4, що дуже рідкість".Третя знахідка - підроблені купюри номіналом 10 і 20 доларів. Зараз затриманий під вартою, проти нього порушено кримінальну справу відразу за 5 статтями.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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