За кілька місяців до анексії Криму міг статися гучний міжнародний скандал. Влітку 2013 року гідролокатор "Олімп" зафіксував невідомий сигнал з моря. Спецоперацію по виявленню невідомого пристрою погодили на найвищому рівні.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Хто керував спецоперацією підняття ракет із дна Чорного моря у 2011 році? Американський есмінець "Балклі": як Росія цікавилась так званим відбитком пальця корабля. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Ігор Токар.