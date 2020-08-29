"Кримський розвідувальний буй": як Росія у 2013 році вторглася в українські води
За кілька місяців до анексії Криму міг статися гучний міжнародний скандал. Влітку 2013 року гідролокатор "Олімп" зафіксував невідомий сигнал з моря. Спецоперацію по виявленню невідомого пристрою погодили на найвищому рівні.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
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Американський есмінець "Балклі": як Росія цікавилась так званим відбитком пальця корабля.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Ігор Токар.