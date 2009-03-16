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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

“Критичні” ліки

22:57, 16 березня 2009 262

Більше сотні медичних препаратів українського та закордонного виробництва потрапили до так званого "критичного" списку Міністерства охорони здоров’я через суттєві побічні ефекти.

У державному фармакологічному центрі не оприлюднюють перелік цих ліків і зауважують, що такі препарати реалізовувати не забороняють. Лише радять виробникам внести дані про додаткові побічні ефекти від вживання ліків до листків-вкладишів, адже переконані, що в інформуванні споживачів про нові побічні реакції медпрепаратів зацікавлені насамперед саме виробники.Віктор Чумак (директор Державного фармакологічного центру МОЗ України): “І тому ви бачите, що в інструкціях там дуже багато попереджень. І то неможна, і то неможна - і іноді люди лякаються - два показання і 25 побічних реакцій і здається, що ж це за препарат? А препарат дуже добрий може бути. Це означає, що дійсно на 100 чи там на мільйон пацієнтів може проявитись оце така реакція. І фірма хоче себе захистить, що "знаєте, так, дійсно, була така реакція”.Надсилати заявки щодо побічних реакцій у пацієнтів, за словами чиновників, мають лікарі. Останні ж запевняють, що при скаргах пацієнтів на побічні дії медичних препаратів завжди виконують цю директиву. Крім того лікарі зауважують, що абсолютно безпечних, як і повністю шкідливих ліків в природі немає.Юрій Сміщук (директор Центру сімейної медицини Дарницького району м. Києва): “Неліковане захворювання гірше, має більше шкоди для пацієнта, ніж можлива шкода від медикаменту. Я образно завжди кажу своїм пацієнтам, щоб вони не читали ці побічні дії, це вирішує лікар, фахівець. Тому що, якби до хліба, до сала і до цукру давали такі самі анотації, то, напевно, ніхто б хліба й сала не їв би. Тому що там також побічні ефекти є. Але ми ж не читаємо і над цим не задумуємося”.Тим часом щороку до Державного фармакологічного центру надходить більше 7 тисяч повідомлень лікарів про різні побічні реакції у пацієнтів від вживання певних ліків. За більше 10 років діяльності органу, в його базі назбиралося понад 30 тисяч таких заяв.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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