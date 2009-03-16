Критика Обами

В антитерористичної політики Барака Обами вже з'явились перші критики.

Колишній віце-президент США Дік Чейні переконаний, що політика адміністрації нового президента в антитерористичному напрямі робить країну менш захищеною. Про це віце-президент розповів в ефірі телекомпанії CNN. Чейні, зокрема, підтримав методи ведення допитів за часів Джорджа Буша. Екс-віце-президент переконаний, що "альтернативні" способи допитів підозрюваних у тероризмі,були б "абсолютно необхідними" для запобігання терактів, схожих на атаки 11 вересня 2001 року. А рішення Обами закрити в'язницю Гуантанамо і скасувати низку методів з допиту ймовірних терористів, переконаний Чейні, лише збільшить загрозу тероризму всередині США.