Критика США

Головуюча у ЄС Чехія критикує США.

Чеський прем’єр Мірек Тополанек звинуватив Сполучені Штати у спробах вирішити власні проблеми за рахунок решти світу. Зокрема Тополанеку не подобається американський план порятунку економіки та протекціонізм, який відображається у закликах купувати американські товари.Чеський прем’єр також вважає, що країнам Євросоюзу слід об’єднатися проти такої політики Вашингтона. Свої заяви Мірек Тополанек зробив в інтерв’ю, яке надруковано у Frankfurter Allgemeine Zeitung. На думку глави чеського уряду, основна проблема у подоланні глобальної фінансової кризи полягає не в тому, що бракує інститутів для регулювання світової економіки, а в тому, що до їхніх рекомендацій найперше не прислуховуються великі країни на чолі із США.