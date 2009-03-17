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Критика від президента

17:01, 17 березня 2009 185

AIG роздратувала президента США.

Барак Обама публічно висловив своє обурення намірами виплатити 165 млн. дол. в якості річних бонусів працівникам страхової компанії. Раніше держава надала їй 173 млрд. дол. позики, аби запобігти банкрутству. Виплачувати бонуси в компанії, яка стоїть за крок до дефолту ще й з державних коштів, пан Обама назвав образою платників податків. Президент особисто доручив міністру фінансів Тумоті Гейтнеру знайти будь-який спосіб, щоб зупинити виплати менеджерам та працівникам AIG. Хоча, як стверджують експерти, реальних способів зупинити цей процес ні у Білого Дому, ні в уряду немає. Це чудово розуміє і сам президент, який на емоціях заявив, що ці недоліки стануть предметом обговорення та виправлення разом з Конгресом. Тому більшість експертів сходяться на думці, що дальше за обурення та публічну критику справа не піде. Раніше голова AIG Едвард Лідді заявив, що всі умови трудових контрактів на 2008 рік будуть виконані в повному обсязі. Можливо, їх переглянуть, але вже на поточний рік, додав пан Лідді.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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