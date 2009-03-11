Кривава стрілянина

Кривава розправа у США.

У американському штаті Алабама, невідомий нападник розстріляв 9 людей, після чого наклав на себе руки. Чоловік відкрив вогонь, щонайменше, чотири рази - стрілянина почалася в місті Самсон, згодом нападник продовжив вбивати своїх жертв у містечку Женева. Алабамського стрілка підозрюють ще в одному вбивстві у сусідньому з Женевою та Самсоном містечку, де поліція знайшла тіло із вогнепальним пораненням. Наразі правоохоронці уточнюють деталі трагедії. До розслідування інциденту вже залучили співробітників ФБР штату Алабама. Поліція не розкриває імені нападника та його вік. Причини, які змусили зловмисника піти на такий страшний злочин, охрещений місцевими ЗМІ "найжахливішим за всю історію штату", залишаються не відомі.