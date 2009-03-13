Кривавий опір

Затримання підозрюваного у кількох грабежах у Білій Церкві перетворилася на бойовик з тяжкими наслідками.

Місцевий мешканець, забарикадувавшись у квартирі, яку винаймав, чинив озброєний опір міліції - на підмогу правоохоронцям прибули спецназівці під час затримання заступник начальника Білоцерківського міського відділу міліції отримав поранення.Володимир Міщенков (заступник начальника ГУБОЗ МВС України): "Після тривалих переговорів він відмовився здатися і видати вогнепальну зброю. Після чого було прийнято рішення про проведення спецоперації по затриманню озброєного злочинця. Внаслідок цієї спецоперації працівниками спецпідрозділу сокіл з використанням спецзасобів злочинця було обеззброєно та затримано".У зловмисника було вилучено саморобний пістолет. За даним фактом порушено кримінальну справу.