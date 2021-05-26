Від співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до поліції 26 травня, приблизно о 16:10 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки Кривого Рогу горить дівчина.

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Хлопець підпалив свою вагітну дівчину

Інцидент трапився на вулиці Соборності у Довгинцівському районі.

За попередньою інформацією, під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив її. Після цього він втік з місця події.

Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Винуватця інциденту затримали

Для розшуку чоловіка залучили особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекрили вокзали та автовокзали.

У результаті правоохоронцям вдалося затримати хлопця. У його помешканні провели обшуки, під час яких вилучили зброю. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про замах на вбивство.

Зверніть увагу! Раніше на Одещині жінка хотіла припинити сварку своїх сусідів. П'яний чоловік облив її легкозаймистою сумішшю та підпалив.