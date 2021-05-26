Від співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до поліції 26 травня, приблизно о 16:10 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки Кривого Рогу горить дівчина.
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Хлопець підпалив свою вагітну дівчину
Інцидент трапився на вулиці Соборності у Довгинцівському районі.
За попередньою інформацією, під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив її. Після цього він втік з місця події.
Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
Винуватця інциденту затримали
Для розшуку чоловіка залучили особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекрили вокзали та автовокзали.
У результаті правоохоронцям вдалося затримати хлопця. У його помешканні провели обшуки, під час яких вилучили зброю. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею про замах на вбивство.