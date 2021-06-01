Це трапилося зранку 1 червня. За кілька годин 32-річного зловмисника затримали.

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Молоток, яким побили продавчиню в Кривому Розі / Фото Нацполіції

Більше про це пограбування

Правоохоронці встановили, що до магазину зайшов чоловік із молотком. Він одразу почав бити ним продавчиню по голові. Згодом він витягнув ще й канцелярський ніж, яким порізав потерпілій горло.

Що він викрав:

  • жуйки;
  • шоколадки;
  • одну платформу запальничок;
  • ланцюжок;
  • браслет;
  • мобільний телефон потерпілої (Xiaomi redmi);
  • 300 гривень із каси магазину.

Всі ці речі знайшли в домі зловмисника під час обшуку. 

Гроші телефон Кривий Ріг Пограбування магазину
Частина речей, які викрав зловмисник / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій із пограбуванням і завданням тяжких тілесних ушкоджень. Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Місце злочину та дім зловмисника: відео Нацполіції 