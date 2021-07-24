Могилу обмалювали та закидали

Інцидент трапився в парку Залізничників на вулиці Серафимовича в Довгинцівському районі міста. На ситуацію вже відреагувала місцева влада.

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Очільник Довгинцівського району міста Ігор Ратінов у фейсбуці обурився такими діями вандалів. Він назвав їх "недоумками".

Ви взагалі у своєму розумі? Це звернення до "недоумків", які це зробили. Це не просто пам'ятник, це братська могила! Куди ж ми котимось. Це дно,
– сказав чиновник.

Місцеві мешканці підтримали його у коментарях. Вони наголосили, що зменшити кількість випадків наруги над пам'ятниками та монументами в Кривому Розі допоможуть тільки камери відеоспостереження і значні штрафи.

Порушників встановили

Згодом на сторінці Довгинцівського району повідомили, що поліція вже встановила причетних. Ними виявилися підлітки. Правоохоронці провели з порушниками роз'яснювальну розмову.

Що відомо про братську могилу

Під меморіалом поховані 34 підпільників, які були розстріляні 29 червня 1942 року та 30 червня 1943 року. Крім того, там поховані останки 144 солдатів, загиблих в ході визволення Кривого Рогу в лютому 1944 року.