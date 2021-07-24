Могилу обмалювали та закидали

Інцидент трапився в парку Залізничників на вулиці Серафимовича в Довгинцівському районі міста. На ситуацію вже відреагувала місцева влада.

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Очільник Довгинцівського району міста Ігор Ратінов у фейсбуці обурився такими діями вандалів. Він назвав їх "недоумками".

Ви взагалі у своєму розумі? Це звернення до "недоумків", які це зробили. Це не просто пам'ятник, це братська могила! Куди ж ми котимось. Це дно,

– сказав чиновник.

Місцеві мешканці підтримали його у коментарях. Вони наголосили, що зменшити кількість випадків наруги над пам'ятниками та монументами в Кривому Розі допоможуть тільки камери відеоспостереження і значні штрафи.

Порушників встановили

Згодом на сторінці Довгинцівського району повідомили, що поліція вже встановила причетних. Ними виявилися підлітки. Правоохоронці провели з порушниками роз'яснювальну розмову.