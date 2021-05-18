Про цей інцидент розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. Потерпілій дитині приблизно 6 років (народилася у 2014 році).

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Сміттєвоз, який збив дитину в Кривому розі / Фото "Перший міський"

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До правоохоронців щодо події звернулися приблизно о 17:20.

Дівчинка їхала на велосипеді в напрями дитячого майданчика.

Після цього інциденту її госпіталізували у важкому стані до 8 лікарні міста.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Якщо водія визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.



Дитячий велосипед під колесами сміттєвоза / Фото "Перший міський"

Що пишуть ЗМІ

Як повідомило видання "Перший міський", водій почав гальмувати одразу, коли побачив дитину. Завдяки цьому вона не потрапила під колеса вантажівки, а тільки зіткнулася з її корпусом.

У момент госпіталізації дитина була притомною. За попереднім діагнозом у неї був забій спини.



Сміттєвоз і правоохоронці на місці події / Фото "Перший міський"

Зверніть увагу! У Львові 28 квітня скутерист-кур'єр збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Чоловік одразу ж втік з місця ДТП, однак згодом його затримали.