Зіткнення відбулося вранці 24 червня на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста.

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Фура не надала перевагу у русі

Шестеро рятувальників працювали на місці події. Вони запобігли виникненню пожежі.

"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса "ГАЗель"", – написали у ДСНС.

Наразі відомо, що 21 пасажир та водій маршрутки отримали травми, ймовірно, 4 з осіб – у важкому стані. Усіх постраждалих доправили до лікарні для обстеження.

"За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе. Остання — не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали", – розповіли у "Дніпро Оперативний".

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