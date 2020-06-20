У ввечері п'ятниці, 19 червня, в Кривому Розі загорівся ринок на вулиці Серафимовича. Горіли металеві павільйони з продовольчими товарами.

На місце події одразу виїхали рятувальники, повідомили в ДСНС.

Читайте також Чому в Україні не було мітингів через лісові пожежі – пояснення політолога

Вогнем були охоплені металеві павільйони з продовольчими товарами різного призначення всередині на території споживчої кооперації "Центральний ринок". Вогнем знищено 22 торгівельних павільйони. А загальна площа пожежі склала 240 метрів квадратних.



Пожежа на ринку в Кривому Розі / ДСНС

Виклик рятувальники отримали о 22:37 19 червня, пожежу було локалізовано о 23:44 та ліквідовано о 00:40 20 червня.

До ліквідації пожежі було залучено 14 пожежників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Дивіться відео з ліквідації пожежі на центральному ринку в Кривому Розі