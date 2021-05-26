Про це розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. До правоохоронців щодо "бомби" звернулися приблизно о 12 годині 26 травня.

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Більше про знахідку

Про підозрілий пристрій повідомив працівник залізниці. На місце одразу відправили рятувальників, швидку допомогу, правоохоронців, вибухотехніків і кінологів із собаками.

Вони дослідили цей предмет і виявилося, що це – муляж. Однак його все ж направили на експертизу. Кримінальне провадження щодо цього інциденту поки не відкрили.



Макет бомби, який знайшли в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

Що пишуть ЗМІ

Як повідомило місцеве видання "Перший міський", цей предмет знайшов диспетчер між двома коліями. Це5 трапилося на вантажній залізничній станції.

Тоді він зателефонував на гарячу лінію "101" та сказав, що знайшов пристрій, на якому пише "бомба". А працівники ДСНС вже передали цю інформацію правоохоронцям.



Місце, де знайшли "бомбу" в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

Зверніть увагу! Невідомі зловмисники 18 травня надіслали на електронну пошту школи в Броварах надіслали лист про наявність у приміщенні закладу вибухівки. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб, а також почали виводити дітей з будівлі. Однак вибухівку там не знайшли.