Коронакриза буде значно гіршою, ніж очікувалось: новий прогноз МВФ
Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо світової економіки в 2020 році. Показник падіння змінився з 3% на 4,9%.
Економіка відновлюватиметься повільніше, ніж очікували
Не висловлюють у Міжнародному валютному фонді оптимізму й щодо відновлення економіки у 2021 році: кажуть, що воно відбуватиметься значно повільніше, ніж сподівались. Про це мовиться в новому прогнозі МВФ, інформує Hromadske.
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Сукупні втрати економіки світу через пандемію у 2020 – 2021 роках, прогнозують у МВФ, становитимуть 12 трильйонів доларів.
Пандемію спрогнозувати неможливо, – МВФ
Експерти МВФ пояснюють, що оновили прогноз у гіршу сторону через ситуацію з коронавірусом. Наразі передбачити, коли припиниться пандемія, неможливо.
Гарні новини про вакцини та методи лікування й додаткова політична підтримка можуть призвести до швидшого відновлення економічної активності. Але з іншого боку, подальші хвилі інфекції можуть повернути назад зростання мобільності та витрат,
– кажуть у МВФ.
Прогноз МВФ щодо країн світу:
- США – падіння економіки до 8%;
- Німеччина – 7,8%;
- Індія – 4,5%.
Прогнози МВФ щодо України
- У цьому прогнозі згадок про Україну немає, проте у попередньому очікування були негативними: падіння економіки на 8,2%.
- У НБУ тим часом заявили, що Україну ще не минула коронавірусна криза, хоча певні покращення у травні й були.