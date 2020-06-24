Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо світової економіки в 2020 році. Показник падіння змінився з 3% на 4,9%.

Економіка відновлюватиметься повільніше, ніж очікували

Не висловлюють у Міжнародному валютному фонді оптимізму й щодо відновлення економіки у 2021 році: кажуть, що воно відбуватиметься значно повільніше, ніж сподівались. Про це мовиться в новому прогнозі МВФ, інформує Hromadske.

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Сукупні втрати економіки світу через пандемію у 2020 – 2021 роках, прогнозують у МВФ, становитимуть 12 трильйонів доларів.

Зверніть увагу! Масштаб падіння економіки на 4,9% можна уявити так: якби зі світової економіки зникла частка Німеччини, яка складає близько 4,6%.

Пандемію спрогнозувати неможливо, – МВФ

Експерти МВФ пояснюють, що оновили прогноз у гіршу сторону через ситуацію з коронавірусом. Наразі передбачити, коли припиниться пандемія, неможливо.

Гарні новини про вакцини та методи лікування й додаткова політична підтримка можуть призвести до швидшого відновлення економічної активності. Але з іншого боку, подальші хвилі інфекції можуть повернути назад зростання мобільності та витрат,

– кажуть у МВФ.

Прогноз МВФ щодо країн світу:

США – падіння економіки до 8%;

Німеччина – 7,8%;

Індія – 4,5%.

Цікавий факт! Єдина економіка, якій не прогнозують падіння, – це китайська. ВВП Китаю, кажуть у МВФ, може навіть зрости на 1%.

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