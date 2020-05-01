Криза в Ryanair: компанія скоротить працівників та закриє низку баз в Європі

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair скоротить до 3000 робочих місць. Все через світову кризу, яку спричинив коронавірус.

Коронавірус призвів до глобального припинення польотів, пише Sky News. Під скороченням будуть робочі місця пілотів і бортпровідників, в той час як інші можуть зіткнутися з неоплачуваними відпустками і скороченнями заробітної плати до 20%.

До речі У Ryanair розповіли, за яких умов не поновлять польоти

Скорочення зарплат зачепить і керівництво авіакомпанії. Наприклад зарплата виконавчого директора Ryanair Майкла О'Лірі скорочена на 50% до кінця року.

Окрім того, можливе закриття "ряду авіаційних баз по всій Європі" до тих пір, поки попит на авіаперельоти не відновиться. У Ryanair заявили, що всі рейси припинилися щонайменше до липня.

У авіакомпанії також нарікають на спотворений ландшафт державної допомоги в Європі.

Ryanair тепер очікує, що відновлення попиту на пасажирів і ціноутворення до рівня 2019 року займе не менше двох років, найраніше – до літа 2022 року,

– додали в компанії.

Квитки за 99 центів та жорсткіші заходи: що зміниться в авіаперельотах після коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус?У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.



Подібну практику застосували й інші країни.