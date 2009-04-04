Кризові протести

Протести на вулицях Рима.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці італійської столиці з вимогами вжити заходів для подолання економічної кризи. Італійські профспілки вимагали від уряду соціального захисту, зокрема для людей, які втрачають роботу та пенсіонерів, чиї пенсії можуть істотно зменшитися внаслідок урядових реформ. Водночас італійська опозиція, разом зі студентами приєдналася до акцій протесту з вимогами збільшити фінансування освіти. Зазначимо, Італія зараз переживає найбільший економічний спад з 1980 року. Влада намагається вживати заходів для порятунку ситуації, проте опозиція та профспілки стверджують, що урядова допомога не витримує ніяких порівнянь з багатомільярдною підтримкою, яку надають своїм економікам Сполучені Штати, Франція та інші європейські країни.