Кризові рішення

Криза-кризою, а попит на нерухомість за кордоном серед українців зростає.

Ріелтори, які займаються житловими і комерційними об’єктами у Європі, розповідають, що значна частина їхніх клієнтів - саме з України. При чому найбільшою популярністю у наших співвітчизників користуються дорогі квартири, а також цілі маєтки - в Італії, Франції та Швейцарії. Власникам достатніх для придбання таких об’єктів сум не відбила апетиту і всесвітня економічна скрута.Катерина Крашеніннікова (учасник колективу): "Навпаки, збільшився попит. Є країни, де більше купують влітку, є, де більше зимою. А зараз, в час кризи - навпаки, стали шукати все підряд. В основному з метою зберегти свої гроші".Ціна житла у Європі, наприклад, в Італії та Франції, за словами міжнародних ріелторів, зростає рівномірно - щороку на 5%. Тож, купуючи квадратні метру у розвинутих і стабільних країнах, ви отримуєте також спокій за те, що ваші гроші у найскрутніший кризовий час не пропадуть.