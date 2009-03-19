Крок до імпічменту

Депутати розставили всі капки над “і” в процедурі імпічменту Президента.

Верховна Рада визначила форму, зміст та строки звернення до Конституційного суду, який в свою чергу має дати висновок чи дотримано процедури під час розгляду та розслідування справи про відсторонення Президента.Депутати задоволені, бо фактично спростили процедуру імпічменту Гаранта. Найбільше тішаться комуністи - вони готові підтримувати будь-які законопроекти, що полегшують спосіб усунення глави держави.Петро Цибенко (народний депутат, фракція КПУ): “Процедура імпічменту президента, найперше в Конституції виписана так що її реалізувати практично не можливо. Тому ті документи які стосуються скажімо прийняття конституційних законів щодо упорядкування процедури імпічменту президента фракція безумовно буде підтримувати, а далі все буде залежати від того як буде розвиватися ситуація”.З радістю відправили б в історію теперішнього президента і регіонали. Якщо побачать чисті наміри колег по мандату обов’язково підтримають відставку глави держави.Олександр Єфремов (народний депутат, фракція “Партії регіонів”): “Якщо ми побачимо що в залі набирається 337 голосів і що це не іграшка і це не намір політичної силидомовиться з Банковою, то безумовно наша політична сила підтримає імпічмент Президента”.Спростили процедуру імпічменту своїми голосами і бютівці. Втім запевняють: свої підписи за відставку Президента ставити не будуть.Андрій Кожем'якін (народний депутат, фракція БЮТ): ” Ми не підтримуємо цю ініціативу, сама процедура буде іти стільки скільки залишиться до виборів президента, тому ми не будемо підтримувати і ставити підписи, і готується рішення фракції з цього приводу”.Крім того, парламент дещо вкоротив повноваження Президенту. Відтепер, якщо Президент хоче призупинити дію якоїсь урядової постанови, він має це зробити у 15-денний термін з моменту прийняття цього документу. Повторно ж призупиняти урядові акти глава держави вже не може.