Девід Кроненберг став кавалером ордена Почесного легіону.

Високу відзнаку канадському режисерові вручив посол Франції в Канаді на приватній церемонії в Торонто. Автор таких культових фільмів, як "Муха" і "Сканери", Кроненберг наразі працює над трилером за романом Роберта Ладлема "Коло Матарезе" з Томом Крузом та Дензелом Вашингтоном. Два роки тому вийшов його "Порок на експорт". Нещодавно режисер заявив, що хотів би зняти продовження цієї стрічки.