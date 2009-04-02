Кроненберг
11:25, 2 квітня 2009 185
Девід Кроненберг став кавалером ордена Почесного легіону.
Високу відзнаку канадському режисерові вручив посол Франції в Канаді на приватній церемонії в Торонто. Автор таких культових фільмів, як "Муха" і "Сканери", Кроненберг наразі працює над трилером за романом Роберта Ладлема "Коло Матарезе" з Томом Крузом та Дензелом Вашингтоном. Два роки тому вийшов його "Порок на експорт". Нещодавно режисер заявив, що хотів би зняти продовження цієї стрічки.
Джерело: 24 Канал
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