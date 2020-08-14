У свіжому випуску "Є питання" за 14 серпня – варіантів розвитку подій в Білорусі є декілька. Перший – влада йде на перемовини, але з дипломатами інших країн, адже яскраво виражених лідерів протесту немає. Інший варіант – трагічний, коли демонстрації й надалі придушуватимуть силою. Цілком можливо, що Лукашенко може звернутися по допомогу до Путіна – і це найгірший сценарій.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: В Білорусі страйкують вже десятки підприємств, серед них – державні гіганти БелАЗ, МАЗ, Мінський тракторний завод. До протестів приєднуються лікарі. Силовики і журналісти державних каналів пишуть заяви на звільнення.