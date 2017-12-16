Кубок світу з біатлону: Віта Семеренко несподівано втратила бронзу у перс’юті
16 грудня на третьому етапі Кубка світу з біатлону, що триває у французькому Ансі, українка Віта Семеренко не змогла втримати медалі у гонці-переслідуванні, яку напередодні виборола у спринті.
У перс’юті біатлоністки стартували саме за підсумками спринту, що відбувся напередодні. Тоді Віта Семеренко заслужено виборола бронзу.
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Вибороти медаль у переслідуванні Віті завадила остання стрільба, на якій українка припустилась одразу трьох промахів. Хоча три перші стрільби українська біатлоністка провела бездоганно.
Перемогу у гонці завоювала чинна володарка Великого кришталевого глобуса німкеня Лаура Дальмаєр. Сестри Семеренко у підсумку фінішували на 8 та 9 позиції.
Кубок світу з біатлону. Ансі, Франція. Гонка-переслідування, жінки:
1. Лаура Дальмаєр (0+0+0+1) 30:09.9
2. Анастасія Кузьміна (3+0+0+1) +14.0
3. Ліза Вітоцці (1+0+0+0) +31.8
…
8. Віта Семеренко (0+0+0+3) +1:24.0
9. Валя Семеренко (0+1+0+0) +1:24.9
28. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +2:32.2
30. Олена Підгрушна (0+0+1+0) +2:40.8
Ще одна українка Юлія Джима у цій гонці участі не брала.