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Кубок світу з біатлону: Віта Семеренко несподівано втратила бронзу у перс’юті

13:20, сьогодні 949 Читать новость на русском

16 грудня на третьому етапі Кубка світу з біатлону, що триває у французькому Ансі, українка Віта Семеренко не змогла втримати медалі у гонці-переслідуванні, яку напередодні виборола у спринті.

У перс’юті біатлоністки стартували саме за підсумками спринту, що відбувся напередодні. Тоді Віта Семеренко заслужено виборола бронзу.

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Вибороти медаль у переслідуванні Віті завадила остання стрільба, на якій українка припустилась одразу трьох промахів. Хоча три перші стрільби українська біатлоністка провела бездоганно.

Перемогу у гонці завоювала чинна володарка Великого кришталевого глобуса німкеня Лаура Дальмаєр. Сестри Семеренко у підсумку фінішували на 8 та 9 позиції.

Кубок світу з біатлону. Ансі, Франція. Гонка-переслідування, жінки:

1. Лаура Дальмаєр (0+0+0+1) 30:09.9

2. Анастасія Кузьміна (3+0+0+1) +14.0

3. Ліза Вітоцці (1+0+0+0) +31.8

8. Віта Семеренко (0+0+0+3) +1:24.0

9. Валя Семеренко (0+1+0+0) +1:24.9

28. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +2:32.2

30. Олена Підгрушна (0+0+1+0) +2:40.8

Ще одна українка Юлія Джима у цій гонці участі не брала.

Теги: Новини України Франція Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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