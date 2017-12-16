Кубок світу з біатлону: Віта Семеренко несподівано втратила бронзу у перс’юті

16 грудня на третьому етапі Кубка світу з біатлону, що триває у французькому Ансі, українка Віта Семеренко не змогла втримати медалі у гонці-переслідуванні, яку напередодні виборола у спринті.

У перс’юті біатлоністки стартували саме за підсумками спринту, що відбувся напередодні. Тоді Віта Семеренко заслужено виборола бронзу. Читайте також: Кубок світу з біатлону: українці достойно дебютували у першій естафеті сезону Вибороти медаль у переслідуванні Віті завадила остання стрільба, на якій українка припустилась одразу трьох промахів. Хоча три перші стрільби українська біатлоністка провела бездоганно. Перемогу у гонці завоювала чинна володарка Великого кришталевого глобуса німкеня Лаура Дальмаєр. Сестри Семеренко у підсумку фінішували на 8 та 9 позиції. It's for Laura Dahlmeier in her favourite discipline after yesterday. Anastasia Kuzmina comes 2nd and @lisa_vittozzi gets first podium of the season #ALGB17 pic.twitter.com/uVzCS0CxuJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 грудня 2017 р. Кубок світу з біатлону. Ансі, Франція. Гонка-переслідування, жінки: 1. Лаура Дальмаєр (0+0+0+1) 30:09.9 2. Анастасія Кузьміна (3+0+0+1) +14.0 3. Ліза Вітоцці (1+0+0+0) +31.8 … 8. Віта Семеренко (0+0+0+3) +1:24.0 9. Валя Семеренко (0+1+0+0) +1:24.9 28. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +2:32.2 30. Олена Підгрушна (0+0+1+0) +2:40.8 Ще одна українка Юлія Джима у цій гонці участі не брала.

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