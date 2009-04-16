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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кубок УЄФА. 1/4 фіналу

22:18, 16 квітня 2009 250

Так навіть фанери над Парижем не літають.

Київське “Динамо” у матчі відповіді 1/4 Кубка УЄФА розгромило “Парі Сенжер Мен”. Спокійно дихати парижанам динамівці не дали з перших хвилин поєдинку. Як наслідок на четвертій хвилині Бангура розпочав рахунок. Після шокуючого початку французька фанера на дніпровський берег викарабкатись не змогла і почала тонути. Ландро у красивому стрибку переправив кулаками м’яч у власні ворота. Останній цвях у домовину ПСЖ забив Вукоєвіч у другому таймі. 3:0 - Сьомін втретє у своїй кар’єрі потрапляє у півфінал Євротурніру.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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