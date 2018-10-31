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      Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу

      877 Читать новость на русском
      Кубок України
      Кубок України

      У середу, 31 жовтня, були зіграні матчі 1/8 фіалу Кубка України. Результати та огляд матчів – на сайті 24 Каналу.

      Гірник – Львів 0:1
      Гол: Араужо, 80

      Минай – Динамо 1:3
      Голи: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

      Читайте також: "Динамо" перемогло "Минай" у доволі важкому матчі Кубка України: відео голів

      Калуш – Дніпро-1 0:3
      Голи: Мігунов, 22, Назаренко, 32, Куліш, 41

      Інгулець – Маріуполь 3:1
      Голи: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83
      Вилучення: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20

      Чорноморець – Ворскла 1:2
      Голи: Грачов, 69 – Саків, 60, Карека, 63 (пен)

      Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу Кубка України будуть зіграні вже у 2019 році – 3 квітня. Жеребкування ж відбудеться у п'ятницю, 2 листопада 2018 року.

      Теги: Спорт ФК Ворскла ФК Чорноморець Динамо ФК Карпати Шахтар ФК Олімпік ФК Львів ФК Десна ФК Зоря ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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