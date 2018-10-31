Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
У середу, 31 жовтня, були зіграні матчі 1/8 фіалу Кубка України. Результати та огляд матчів – на сайті 24 Каналу.
Гірник – Львів 0:1
Гол: Араужо, 80
Минай – Динамо 1:3
Голи: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58
Читайте також: "Динамо" перемогло "Минай" у доволі важкому матчі Кубка України: відео голів
Калуш – Дніпро-1 0:3
Голи: Мігунов, 22, Назаренко, 32, Куліш, 41
Інгулець – Маріуполь 3:1
Голи: Козлов, 24, Хучбаров, Кобуладзе, 61 – Полегенько, 83
Вилучення: Кобуладзе, 82 – Поспелов, 20
Чорноморець – Ворскла 1:2
Голи: Грачов, 69 – Саків, 60, Карека, 63 (пен)
Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу Кубка України будуть зіграні вже у 2019 році – 3 квітня. Жеребкування ж відбудеться у п'ятницю, 2 листопада 2018 року.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
Велоспорт: Кріс Фрум став переможцем "Туру Оману"17 лютого 2013 , 12:27
"Гранада" б'є "Атлетік" - екс-"динамівець" капітанить і асистує. ВІДЕО1 жовтня 2013 , 00:55
Гусєв до ультрас "Шахтаря": Слава Україні! ВІДЕО17 травня 2014 , 11:03