Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро заявив, що країну відкриють для міжнародного туризму. Частина Карибського острова почне приймати туристів з 13 жовтня.

За словами прем'єра, відновлення міжнародного туризму є можливим завдяки ситуації "нової нормальності". Про це повідомляє Prensa Latina.

Читайте також Черги у державних супермаркетах та смерть туризму: як Куба виживає під час кризи

Такі події є наслідками успіхів щодо стримування поширення коронавірусу. Мануель Марреро зазначив, що міжнародне авіасполучення відновлять, але після прибуття туристи повинні будуть здати тести на коронавірус.

Території острова, які будуть приймати туристів

Загалом готовими приймати туристів будуть 13 з 15 кубинських провінцій і муніципалітет Ісла-де-ла-Хувентуд.

Проте Гавана залишиться закритою. Водночас, згідно з оцінками, вона змогла стримати другу хвилю COVID-19 за допомогою введення суворих обмежень, зокрема комендантської години.

Довідка. Станом на 9 жовтня 2020 року, всього на Кубі зафіксовано 5 883 випадки інфікування COVID-19, 2 345 осіб одужало, померло – 123.