Таким чином голова Офісу Президента нагадав, що всі зараз мають зайняти остаточну позицію щодо вторгнення в Україну. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ посадовця в Королівському інституті міжнародних відносин Британії.

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"Україна – самотній щит Європи"

За словами політика, виклики та загрози світові зі сторони Росії можуть стати вічними. Тому досягнення гарантій безпеки в нашій державі потрібне не лише нам.

Я спитаю Європейські країни, куди втікатимуть ваші біженці? Україна залишається самотнім щитом Європи, та що станеться, якщо цей щит зазнає критичних ушкоджень? Половинчаста позиція світової спільноти, на жаль, робить цей сценарій можливим,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Таким чином він пояснив потребу нових методів забезпечення безпеки у світі, які почала розробляти Україна. Також голова Офісу Президента закликав громадян усіх країн вимагати від своїх лідерів реальних гарантій безпеки. Мовляв, у заходу немає нічого надійного під "парасолькою НАТО".

Повний запис виступу Єрмака у Chatham House: дивіться відео

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