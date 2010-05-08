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Плитки шоколаду, рейхстаг з шоколаду - у Fassbender & Rausch усе нагадує, що ресторан є першим німецьким рестораном, повністю присвяченим шоколаду.



Маркус Вальднер (шеф-кухар ресторану Fassbender & Rausch (Берлін)): “Його використовували інки та майя у своїх стравах. Його також подавали монархам. Він був надто дорогий для звичайних людей. Шоколад змішували з різними спеціями, аби отримати різноманітні смаки. Це знову стає сьогодні популярним”.



Маркус Вальднер працює шеф-кухарем у Fassbender & Rausch. Тут, у німецькій столиці австрієць створює чудові страви з шоколаду.

Від шоколадних багетів до шоколадних супів та свинини з тоненькими смужками шоколаду.



Маркус Вальднер (шеф-кухар ресторану Fassbender & Rausch (Берлін)): “Кожен з нас з’їдає на початку зміни до півкілограма шоколаду. Це добре впливає на моральний стан”.



Одне з фундаментальних правил шоколадного ресторану забороняє змішувати різні види шоколаду. До кожної страви підходять конкретні боби какао, наприклад арріба або пуерто кабелльйо. Боби привозять з 8 найкращих регіонів світу. Замість традиційних солодких страв, ресторан пропонує незвичні поєднання, як ось какао з ікрою.



Маркус Вальднер (шеф-кухар ресторану Fassbender & Rausch (Берлін)): “Хороший шоколад можна впізнати за відсотком какао у ньому, коли він виготовлений з одного виду бобів, а також за смаком. Це неначе хороше вино. Скуштувавши його, ви довго відчуваєте смак та різноманітні аромати”.



До шоколаду добре пасує оленина. Ця страва є фірмовою для ресторану. Спершу м’ясо кухар приправляє сіллю та перцем. Тоді смажить його на сковорідці. Потім додає лисички та розмарин, а також кіноу. Тоді час на найважливіший інгредієнт.



Маркус Вальднер (шеф-кухар ресторану Fassbender & Rausch (Берлін)): “Це кульки з какао. Їх роблять з товчених бобів какао”.



Тепер кухар довершує соус, додаючи до нього пасту з какао.



Маркус Вальднер (шеф-кухар ресторану Fassbender & Rausch (Берлін)): “Не потрібно додавати надто багато пасти. Це може зробити соус гірким, адже чистий шоколад дуже гіркий. Отже вважайте - не переборщіть”.



Тепер кухар додає трохи бальзамічного оцту і страву можна подавати. М’ясо викладають на тарілку разом із шматочком айви, капустою, каштановим кексом та поливають соусом з какао.

