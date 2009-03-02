Куратор в "Укргазбанку"

Національний банк України призначив куратора в "Укргазбанк".

Як пояснили в прес-службі фінустанови, куратора ввели у зв`язку зі значним збільшенням обсягів рефінансування від НБУ. В цілому, практика призначення регулятором кураторів є логічним і абсолютно нормальним заходом в умовах підтримки ліквідності за рахунок коштів регулятора, - кажуть в "Укргазбанку".Нагадаємо, НБУ призначає кураторів у банки для поточного контролю за витрачанням коштів, отриманих в якості рефінансування. Для цього ревізори перевіряють проведення фінустановами різних операцій, ініціюють наради з їхніми керівниками, відвідують збори акціонерів та беруть участь у засіданнях правлінь і наглядових рад. Протягом 7 днів після призначення, куратор зобов`язаний спільно з керівництвом банку скласти комплексний план погашення простроченої заборгованості та припинення відтоку депозитів. Як уже повідомлялося, наразі НБУ призначив кураторів у три фінустанови, та ще у восьми запровадив тимчасову адміністрацію.