Не проти схоже побесідувати з Бакієвим і представники нової влади.

Однак, голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва заявила, що виконати вимогу президента щодо гарантування безпеки йому та всім його родичам неможливо. Отунбаєва наполягає, що Бакієв повинен постати перед судом. Тим часом брати киргизького президента відкидають звинувачення опозиції у тому, що один з них віддав наказ стріляти по демонстрантах у Бішкеку і обіцяють захищатися, якщо їх спробують заарештувати.

Жанибек Бакієв (брат Президента Киргизстану): “Мені особисто їхні гарантії не потрібні. Я себе не вважаю винуватим у минулих подіях. Всі мої дії були правомірні”.

Ахмат Бакієв (брат Президента Киргизстану): “Повна бойова готовність. Будуть стріляти і я стрілятиму, я готовий на все. Я не боюся”.

Тим часом нова влада запевняє, що контролює ситуацію на півдні Киргизстану, де і переховується президентська родина. Водночас голова тимчасового уряду визнає, Курманбек Бакієв має сили для захисту.

Роза Отунбаєва (голова тимчасового уряду Киргизстану): “У нас достатньо сил на півдні. Ми контролюємо південь. Кажуть у Бакієва близько 500 озброєних бойовиків, у нього також є родичі та односельчани”.

Про свою допомогу тимчасовому уряду Киргизстану заявили США і Росія. Москва пообіцяла виділити Бішкеку пільговий кредит розміром у 20 мільйонів доларів. Нагадаємо, влада в Киргизстані змінилася внаслідок перевороту 6-8 квітня. Жертвами сутичок між правоохоронцями та демонстрантами стали понад 80 людей.



