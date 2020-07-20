Одразу на двох базах відпочинку в Затоці, що на Одещині спалахнули пожежі. В ніч на 20 липня там згоріли шість дерев'яних будівель.

Рятувальники отримали повідомлення про займання на вулиці Приморській, 99А. Трапилося воно на території баз відпочинку "Граніт" та "Атлантида", пише ДСНС. Зверніть увагу На Одещині гідроскутер врізався у відпочивальника: поліція шукає очевидців трагедії Пожежу вдалося локалізувати о 4:53, а о 6:00 – повністю ліквідували. Варто зазначити, що загальна площа займання склала 500 квадратних метрів.

В ніч на 20 липня в Затоці спалахнули пожежі на базах відпочинку / Фото ДСНС

Пожежі на базах відпочинку "Граніт" та "Атлантида" / Фото ДСНС Внаслідок пожежі постраждав одна людина – чоловік 1994 року народження. Він отруївся продуктами горіння, проте після медичного огляду відмовився від госпіталізації.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі / Фото ДСНС

Пожежу вдалося повністю ліквідувати аж під ранок / Фото ДСНС Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.