На вівторок, 8 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з даними держрегулятора, американська валюта додала у ціні, натомість європейська дещо втратила.

Офіційний курс долара та євро на 8 вересня

У вівторок за один американський долар доведеться викласти 27,75 гривні. Це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня – у понеділок, 7 вересня. Про це мовиться на сайті НБУ.

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Щодо євро, то воно навпаки дещо втратило. Якщо порівнювати з курсом на 7 вересня, європейська валюта подешевшала на 5 копійок. Отже, 8 вересня вона коштуватиме 32,81 гривні за одиницю.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У квітні ж долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання, в липні та на початку серпня зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. Крім того, кілька разів навіть ледь не піднялася до 28 гривень. В серпні долар здебільшого тримався на рівні 27,5 – 27,6 гривні за одиницю, а максимальним був показник у 27,82 гривні за одиницю на початку місяця.

Євро, зі свого боку, в червні то долало позначку у 30 гривень, то трохи опускалося. На початку липня європейська валюта почала коштувати більше за 30 гривень, в середині місяця – більше за 31 гривню, а 23 числа подолала показник в 32 гривні за одиницю та відтоді нижче не опускалася. 6 серпня євро майже перетнуло позначку в 33 гривні – його курс становив 32,9 гривні за одиницю. В середньому в останній місяць літа європейська валюта коштувала 32,4 – 32,6 гривні за одиницю.

У вересні долар ішов угору. Так, на початку місяця він коштував 27,56 гривні, а вже за тиждень його вартість зросла до 27,73 гривні за одиницю. Євро здебільшого тримався на рівні у 32,8 гривні, щоправда 2 числа перетнув позначку у 33 гривні, але наступного дня трохи здав.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара становила 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 7 вересня українці долар у середньому купували за 27,8 гривні. А обміняти в банках "зеленого" на гривні можна було за 27,6 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 32,45 гривні, а продавали вони європейську валюту за 32,9 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

На час закриття сесії 7 вересня курси валют на міжбанку були такими:

долар США –27,76 – 27,78 гривні;

євро – 32,83 – 32,84 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 27,65 – 27,72 гривні, а євро – за 32,61 – 32,7 гривні​.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу