На середу, 9 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Як повідомили у НБУ, одиниця американської валюти дещо зросла у ціні, а от курс євро змінився лише на копійку.

Офіційний курс долара та євро на 9 вересня

У середу за один американський долар доведеться заплатити 27 гривень 80 копійок. Це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – 8 вересня. Про це свідчать дані НБУ.

Напередодні Курс валют на 8 вересня: євро пішов донизу, долар навпаки трохи додав

Щодо євро, то воно подешевшало лише на копійку. Одиниця європейської валюти 9 вересня коштуватиме 32 гривні 80 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар : 27,78 – 27,81 гривні;

: 27,78 – 27,81 гривні; євро : 32,76 – 32,80 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар : 27,64 – 27,85 гривні;

: 27,64 – 27,85 гривні; євро : 32,43 – 32,88 гривні.

Який курс долара закладуть у бюджет-2021

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що суттєвих підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року поки немає. За прогнозами Кабміну, курс буде на рівні 27 – 28 гривень за одиницю американської валюти. У бюджеті планують закласти курс на рівні 29 гривень за долар.

У Міністерстві економіки раніше прогнозували, що до кінця 2020 року долар затримається на рівні 28 гривень. На таких же цифрах ціна за долар у гривнях протримається у 2021 році.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу