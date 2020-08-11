На вівторок, 11 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта продовжує своє зміцнення.

За даними Нацбанку, у вівторок один долар коштуватиме 27 гривень 60 копійок.

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Це на 5 копійок нижче, ніж у попередній банківський день – 10 серпня. Таким чином долар дешевшає вже цілий тиждень, відколи 5 серпня досягнув свого цьгомісячного максимума – 27 гривень 82 копійок.

Водночас євро 11 серпня коштуватиме 32 гривні 47 копійок. Тут падіння валюти ще відчутніше – євро за добу опустився одразу на 21 копійку.

Євро теж почав своє зміцнення ще з минулого тижня, коли ледь не досягнув позначки в 33 гривні. Це була найвища вартість європейської валюти ще з вересня 2018 року.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: 27,60 – 27,62 гривні;

27,60 – 27,62 гривні; євро: 32,53 – 32,55 гривні.

Вартість валюти в обмінниках: