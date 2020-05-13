Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Курс валют на 13 травня: долар та євро трохи подешевшали

- Читать новость на русском
Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 13 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 13 травня / 24 канал

На середу, 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США впала в ціні на 2 копійки, а євро – на 1 копійку.

За даними НБУ, 13 травня за один долар потрібно віддати 26 гривень 79 копійок. А це на 2 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

Читайте також Чому гривня зміцнюється, а долар дешевшає: експерт назвав неочікувані причини

Щодо європейської валюти, то вона теж подешевшала. Одне євро коштує 29 гривень 8 копійок. Це на 1 копійку менше, ніж було 12 травня.

Вартість валюти на міжбанку:

  • долар: у межах 26,73 – 26,76 гривні;
  • євро: у межах 29,08 – 29,11 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

  • В обмінниках 12 травня долар продавали за 26,95 гривні, а купували за 26,89 гривні.
  • Щодо європейської валюти, то її продавали за 29 гривень, купували – за 28,9 гривні.

Що відбудеться з курсом гривні після виходу з карантину? Економіка України зазнала значних збитків через карантин. У Раді з питань економічного розвитку вважають, коли економіка почне відновлюватися після пом'якшення карантину, може відбутись певне просідання гривні. Однак експерти запевняють, що воно буде незначним.

Долар
Як змінювався курс долара за роками / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
12 травня , 22:11 Це тільки перше зіткнення мерів і Банкової: які шанси у "Слуги народу" на місцевих виборах
Катерина Козачинська
Гостинний прийом коронавірусу в Росії
12 травня , 22:00 Гостинний прийом коронавірусу в Росії
Андрій Ілларіонов
Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
12 травня , 18:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату