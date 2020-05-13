Курс валют на 13 травня: долар та євро трохи подешевшали

На середу, 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта США впала в ціні на 2 копійки, а євро – на 1 копійку.

За даними НБУ, 13 травня за один долар потрібно віддати 26 гривень 79 копійок. А це на 2 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

Читайте також Чому гривня зміцнюється, а долар дешевшає: експерт назвав неочікувані причини

Щодо європейської валюти, то вона теж подешевшала. Одне євро коштує 29 гривень 8 копійок. Це на 1 копійку менше, ніж було 12 травня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: у межах 26,73 – 26,76 гривні;

євро: у межах 29,08 – 29,11 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

В обмінниках 12 травня долар продавали за 26,95 гривні, а купували за 26,89 гривні.

Щодо європейської валюти, то її продавали за 29 гривень, купували – за 28,9 гривні.

Що відбудеться з курсом гривні після виходу з карантину? Економіка України зазнала значних збитків через карантин. У Раді з питань економічного розвитку вважають, коли економіка почне відновлюватися після пом'якшення карантину, може відбутись певне просідання гривні. Однак експерти запевняють, що воно буде незначним.



Як змінювався курс долара за роками / Інфографіка 24 каналу