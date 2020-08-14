На п'ятницю, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта дещо впала в ціні, натомість вартість європейської зросла.

Офіційний курс долара та євро на 14 серпня

У п'ятницю за один американський долар доведеться викласти 27,41 гривні. Це на 12 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня – у четвер, 13 серпня. Про це мовиться на сайті НБУ.

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Щодо євро, то воно навпаки – трохи додала в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 13 серпня, європейська валюта подорожчала на 2 копійки. Отже, 14 серпня вона коштуватиме 32,42 гривні за одиницю.

Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі. У підсумку виникли проблеми з потраплянням до України готівки, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

У квітні долар і євро з певними коливаннями здебільшого йшли донизу. Зрештою наприкінці місяця американська валюта опустилася нижче за 27 гривень за одиницю, а європейська – нижче за 29 гривень.

Новий стрибок угору відбувся у травні, потім можна було спостерігати певні коливання, в липні та на початку серпня зростання валюти продовжилось. Так, за цей час американська валюта подолала позначку у 27 гривень і нижче за 26,6 гривні за одиницю не опускалася. Крім того, кілька разів навіть ледь не піднялася до 28 гривень.

Євро, зі свого боку, в червні то додало позначку у 30 гривень, то трохи опускалося. На початку липня європейська валюта почала коштувати більше за 30 гривень, в середині місяця – більше за 31 гривню, а 23 числа подолала показник в 32 гривні за одиницю та відтоді нижче не опускалася. А 6 серпня євро майже перетнуло позначку в 33 гривні – його курс становив 32,9 гривні за одиницю.

На початку 2020 року мінімальна вартість долара складала 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У Бюджеті – 2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

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Курс долара та євро в обмінниках, на міжбанку та "чорному" ринку

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ. Так, 13 серпня українці долар у середньому купували за 27,6 гривні. А обміняти в банках "зеленого" на гривні можна було за 27,4 гривні. Євро, зі свого боку, банки купували за 32,1 гривні, а продавали вони європейську валюту за 32,55 гривні.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

13 серпня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 27,35 – 27,38 гривні;

євро – 32,40 – 32,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 27,45 – 27,52 гривні, а євро – за 32,17 - 32,32​ гривні​.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу