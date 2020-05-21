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Курс валют на 21 травня: долар по трохи йде вгору

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 21 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 21 травня / gettyimages

На четвер, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. І європейська валюта, і американський долар зросли, проте лише на декілька копійок.

За даними національного регулятора, американський долар 21 травня коштуватиме 26 гривень 58 копійок.

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Курс долара та євро на 21 травня

У порівнянні з попереднім банківським днем долар здорожчав на шість копійок і коштує 26, 58 гривні.

Євро у свою чергу коштує 29, 14 гривні, що зросло лише на одну копійку. Тиждень тому долар коштував рівно на 10 копійок дорожче, а євро трималося позначки у 29 гривень.

Вартість валюти на міжбанку:

  • долар – у межах 26,67 – 26,69 гривні;
  • євро – у межах 29,29 – 28,31 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

  • В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 65 копійок, а продати – за 26 гривень 79 копійок.
  • Курс євро в обмінниках: 29 гривень 05 копійок купівля, 29 гривень 10 копійок – продаж.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29, 5 гривні за долар.

Курс долараЯк змінювався кур долара в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар Долар-Гривня Євро
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