Курс валют на 21 травня: долар по трохи йде вгору
На четвер, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. І європейська валюта, і американський долар зросли, проте лише на декілька копійок.
За даними національного регулятора, американський долар 21 травня коштуватиме 26 гривень 58 копійок.
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Курс долара та євро на 21 травня
У порівнянні з попереднім банківським днем долар здорожчав на шість копійок і коштує 26, 58 гривні.
Євро у свою чергу коштує 29, 14 гривні, що зросло лише на одну копійку. Тиждень тому долар коштував рівно на 10 копійок дорожче, а євро трималося позначки у 29 гривень.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – у межах 26,67 – 26,69 гривні;
- євро – у межах 29,29 – 28,31 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- В обмінниках за долар доведеться заплатити 26 гривень 65 копійок, а продати – за 26 гривень 79 копійок.
- Курс євро в обмінниках: 29 гривень 05 копійок купівля, 29 гривень 10 копійок – продаж.
Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29, 5 гривні за долар.